Bursa'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil ve bir cipin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil ile bir cipin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İsmail Hakkı D. (27), 16 HD 166 plakalı cipi ile dönüş yapacağı kavşağı kaçırınca geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen Mevla A. (32) yönetimindeki 34 FFS 457 plakalı otomobil, cipe çarpmamak için manevra yaptığı sırada sol şeritte seyir halinde olan Yusuf K. (27) yönetimindeki 06 NY 253 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken, 06 NY 253 plakalı otomobilde bulunan Fatma K. (29), Sıdar G. (2), Perihan K. (63) ve Lavin G. (1) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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