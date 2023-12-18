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Bursa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bursa'da tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı.

Bursa'da tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı.

Kaza, Bursa-İzmir karayolu Gölyazı mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana gelen kazada tır ile 2 araç çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise sıkıştığı araçtan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza sebebiyle Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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