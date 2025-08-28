Bursa'da Zihinsel Engelli Genç Kayıp, Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli genç kayboldu. Ekipler genci bulmak için çalışma başlattı.

İnegöl'ün Çayyaka Mahallesi'nde 2 gündür haber alınamayan Bestami Tiryakioğlu için ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma komutanlığınca yapılan koordinasyonla AFAD, İHH arama kurtarma, İNDAK arama kurtarma ve jandarma komutanlığı ekipleri son olarak Çayyaka Mahallesi'nde görülen gencin bulunması için çalışma başlattı. - BURSA