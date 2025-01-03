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Bursa'da Zeytin Hırsızlıklarına Drone ile Önlem

Bursa'da Zeytin Hırsızlıklarına Drone ile Önlem
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Bursa polis ekipleri, zeytin hasadının başlamasıyla artabilecek hırsızlık olaylarını önlemek için drone destekli denetimlere başladı. Zeytinlikler ve depolama alanları 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Bursa polis ekipleri, zeytinliklerdeki hırsızlık olaylarını önlemek için drone destekli denetimler devam ediyor.

Zeytin hasadının başlaması ile meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dronlu tedbir aldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, zeytinlik alanlarda devriye ve gözetleme faaliyeti yapılarak 24 saat gözetleniyor. Hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla zeytin depolama alanları ve zeytinlikler 24 saat dron ile gözetleniyor. Zeytinlik alanlardan çıkan araçlar bir bir kontrol edilirken, şüpheli şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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