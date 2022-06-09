Bursa'da yürekleri ağıza getiren olay - Haberler

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Bursa'da yürekleri ağıza getiren olay

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da yürekleri ağıza getiren olay

Bursa'da 4 genç tek kişilik olan atv arazi aracına 4 kişi bindi.

Bursa'da 4 genç tek kişilik olan atv arazi aracına 4 kişi bindi. Trafikte hızla ilerleyen araçtaki gençler yürekleri ağıza getirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Ankara Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek kişilik olan atv arazi aracına 4 genç aynı anda bindi. Trafiğin yoğunluğuna aldırmayan gençler ölüme kafa tutarak hızla ilerledi. Gençlerin tehlikeli anları bir başka sürücü tarafından çekildi. Yüreklerin ağıza geldiği o anlar vatandaşlar tarafından tepki topladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Ankara Bursa 3. Sayfa Haberler

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