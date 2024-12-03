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Bursa'da Yunus Timleri Metruk Binalara Operasyon Düzenledi

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Bursa'da kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Yunus Timleri, metruk binalara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında birçok bina didik didik arandı ve kentin huzurunu sağlamak için denetimler sürdürüldü.

Bursa'da yunus timlerinden metruk ev operasyonu

BURSA - Bursa'da kışın gelmesiyle beraber metruk binalara yönelik Yunus Timleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda metruk bina didik didik aranırken, kentin farklı noktalarında ise 'Huzur' denetimi gece boyunca aralıksız sürdü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri kışın gelmesiyle beraber İvazpaşa, Alacahırka ve Pınarbaşı gibi şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara "şok" baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda metruk binalar didik didik arandı. Suça ve suçluya göz açtırmayan Motosikletli Polis Timleri, farklı noktalarda ise kentin huzur ve güveni için uygulama yaparak adeta kuş uçurtmadı.

Öte yandan, kentin huzur ve güveni için uygulamaların aralıksız süreceği ifade edildi.

Bursa'da Yunus Timleri Metruk Binalara Operasyon Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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