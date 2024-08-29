Bursa'da Yunus timleri 17 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı
Bursa'da yapılan şok uygulamada, Yunus timleri tarafından durdurulan bir şahsın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Bursa'da Yunus timleri yaptıkları şok uygulamada 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı timler, Zafer Mahallesi'nde yaptığı şok uygulamalarda durumundan şüphelenerek bir şahsı durdurdu. Şahsın yapılan sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şafak D. isimli şahıs gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma sürdürülüyor. - BURSA
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