Bursa'da Yumruk ve Sopalarla Meydan Muharebesi Çıktı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek meydan muharebesine neden oldu. Kavga, polis müdahalesiyle sona erdi.
Bursa'da yumruk ve sopaların konuştuğu meydan muharebesi kamerada
BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga, meydan muharebesine döndü.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavga, olay yerine polisin gelmesiyle son buldu.