Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Ramadan K.'ya çarptı. Hafriyat kamyonunun çarpması sonrasında tekerleklerin altında kalan Ramadan K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramadan K.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA