Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi, minibüsün çarpması sonrası yaralandı.

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi, minibüsün çarpması sonrası yaralandı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title