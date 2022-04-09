Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı - Haberler

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Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa'da sabah saatlerinde okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bursa'da sabah saatlerinde okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kız okula gitmek için kullandığı yolda yürürken, arabanın arkasından çıkan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Genç kızın çığlık atması üzerine köpekler kaçarken o anlar kameraya yansıdı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı

Bursa'da yolda yürüyen genç kız köpeğin saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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