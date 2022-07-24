Bursa'da yolda kalan sürücünün yardımına polis yetişti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da motosikletli Yunus polisleri, yolda kalan sürücünün yardımına koşarak otomobili yol kenarına ittiler.
Bursa'da motosikletli Yunus polisleri, yolda kalan sürücünün yardımına koşarak otomobili yol kenarına ittiler.
Merkez Osmangazi ilçesi 1. Murat Caddesi üzerinde aniden bozulan otomobil yol ortasında kaldı. Tesadüfen bölgede bulunan Yunus polisleri yolda kalan aracı iterek yol kenarına aldılar. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa