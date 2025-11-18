Bursa'da Yolcu Otobüsünde Yangın Paniği
Bursa'da bir şehir içi otobüsün motor kısmında başlayan yangın, yolcular arasında korku dolu anlar yaşattı. Şoför, yolcuları hızlıca tahliye ederek olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
Bursa'da şehir içi yolcu otobüsünün motor kısmında başlayan yangın, yolcular arasında büyük paniğe sebep oldu.
Olay, Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde, Kültürpark Millet Bahçesi yanındaki durakta meydana geldi. 8-D hattı otobüsü, yolcu almak için durduğu esnada, arka bölümündeki motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Motor kısmından çıkan yangını fark eden şoför, hızlı bir şekilde otobüsteki yolcuları tahliye etti. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA