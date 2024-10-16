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Bursa'da Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı

Bursa'da Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı
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Bursa-Gemlik yolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü motor arızası sonucu alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bursa'da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı. Yolcular araçtan tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, 15.30 sıralarında Bursa-Gemlik yolu Dürdane rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü motor kısmından yaptığı arıza sonucu seyir halindeyken alev almaya başladı. Otobüs şoförü, aracın alev aldığını görünce hemen emniyet şeridine yanaştı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, araçtakiler 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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