Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası yolda trafik durdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası yolda trafik durdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası yolda trafik durdu

Bursa'da bir grup kaz şehirlerarası yola çıktı.

Bursa'da bir grup kaz şehirlerarası yola çıktı. Araçlar son anda dururken; kazlar nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Olay, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup kaz sahibinin kümesinden kaçarak şehirlerarası yola çıktı. Yola aniden çıkan kazlar nedeniyle araçlar son anda dururken; trafik durma noktasına geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kazlar kovalanırken şehirlerarası yol tekrar normal seyrine döndü. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title