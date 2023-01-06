Bursa'da yola atlayan küçük kıza minibüs çarptı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da yola atlayan genç kıza minibüs çarptı. Bursa'da yola atlayan genç kıza minibüs çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, Kestel İlçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük kız aniden yola atladı. O sırada yoldan geçen minibüs küçük kıza çarptı. Şans eseri minibüsün yavaş gitmesi üzerine küçük kız kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

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