Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da yola atlayan çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da yola atlayan çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da yola aniden atlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan sonra anda kurtulurken o anlar aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da yola aniden atlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan sonra anda kurtulurken o anlar aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta normal bir hızda ilerleyen aracın önüne aniden kız çocuğu fırladı. Sürücünün refleksi ve yavaş gitmesi sayesinde araç çocuk aracın altına kalmaktan son anda kurtulurken o anlar aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title