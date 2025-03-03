Tır sürücüsü tartıştığı ticari aracın sürücüsüne camdan küllük fırlattı

Bursa'da iddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle tır sürücüsü, tartıştığı ticari araç sürücüsüne camdan küllük fırlattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle seyir halindeki tırın sürücüsüyle, ticari aracın sürücüsü tartışmaya başladı. Ticari araç sürücüsünün arkadaşı tartıştığı tır şoförünü cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı. Tartıştığı kişiler tarafından kendisinin kayda alındığı fark eden tır şoförü, araçta taşıdığı küllüğü, ticari aracın içine fırlattı. Kazaya davetiye çıkaran tartışma kameraya yansırken, kayıt yapan kişinin de tahrik edercesine şoföre, 'Elindekini at, at' diyerek seslenmesi dikkatlerden kaçmadı. - BURSA