Bursa'da Yol Vermeme Kavgası Amatör Kameraya Yansıdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay anı amatör kameraya kaydedildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şahısları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Olay anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA