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Bursa'da yol verme tartışması sonrası cadde ringe döndü

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da yol verme tartışması sonrası cadde ringe döndü Bursa'da sürücüler arasında 'yol verme' meselesinden kaynaklı çıkan kavga, kameralara yansıdı.

Bursa'da yol verme tartışması sonrası cadde ringe döndü

BURSA - Bursa'da sürücüler arasında 'yol verme' meselesinden kaynaklı çıkan kavga, kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüler arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler, araçlarından inerek birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. 2 araçta bulunan yolcularda kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken o anlar kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

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