Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü: Ağabeyini Darp Edenlere Aracıyla Çarptı

Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü: Ağabeyini Darp Edenlere Aracıyla Çarptı
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Bursa'da yol verme meselesi yüzünden alkollü sürücüyle tartışan ağabey ve kardeşi, kavgaya dönüşen olayda alkollü sürücünün darp ettiği ağabeyini korumak için aracıyla 3 kişiye çarptı. Olay anı kameralara yansıdı.

Bursa'da araçları ile önlü arkalı giden ağabey ve kardeşi, 'yol verme' meselesi nedeniyle alkollü sürücüyle tartıştı. Alkollü şahıs ve yanındaki 2 arkadaşı aracın önünü kesip kavga edince ağabeyinin darp edildiğini gören kardeşi, aracıyla geri manevra yapıp 3 kişiye çarptı. O anlar kameraya yansırken, kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Olay, Bursa'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi üzerindeki Zafer Plaza AVM mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte araçları ile önlü arkalı giden ağabey ve kardeşi ile alkollü bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa süre sonra alkollü şahıs ve yanındaki iki arkadaşı, kırmızı ışıkta durdukları sırada kardeşlerin bulundukları araçların önünü kesti. Taraflar arasında çıkan kavgada ağabeyinin darp edildiğini gören kardeşi Murat E., otomobilini geri manevra yaparak saldırganların üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi savrularak yere düştü. O anlar kameraya anbean yansırken, ayağa kalkan saldırganlar yakaladıkları ağabeyi darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı. Darp sonucu yaralanan şahıs Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, alkollü sürücü S.S. ise gözaltına alındı.

"Ağabeyimi darp edince araçla çarptım"

O anları anlatan Murat E., "Bir araç yol vermedik diye kavga etti. Biz ilgilenmedik, sonra bizi yakaladı. Ağabeyimi araçtan indirip darp etmeye başladı. Ben de ağabeyimi darp ettiklerini görünce aracı üzerlerine sürüp çarptım. Ağabeyim kaçar diye düşündüm, bu kez de ağabeyimi yakalayıp darp ettiler. Daha sonra araçlarımıza saldırıp, aynasına, kapısına, birçok yerine zarar verdiler. Böyle kişilerin trafikte olmaması lazım" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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