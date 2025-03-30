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Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı
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Bursa'da yol verme sebebiyle tartışan sürücüler, araçlarından inip birbirlerine saldırdı. Olay, diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.

Bursa'da yol verme sebebiyle tartışan sürücüler, araçlarından üstünden atlayıp birbirlerine saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, araya giren diğer sürücüler ayırdı.

Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoğun trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler arasında yol verme meselesi sebebiyle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönünce, öfkeli taraflar araçlarından inip bir birlerine tekme tokat vurmaya başladı. Öfkeli tarafların caddeyi ringe çevirdiği anlar kameraya yansırken, tarafları diğer sürücüler ayırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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