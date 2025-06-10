Bursa'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Kavga Kamerada
Bursa'da yol verme tartışması nedeniyle iki sürücü arasında yaşanan kavga, boks ringlerini aratmadı. Kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada
-Aracın üstünden atlayıp böyle yumruk yedi
BURSA - Bursa'da yol verme tartışması sebebiyle tartışan sürücüler, araçlarından inip kavgaya tutuştu. 5 saniye için dakikalarca yumruk yumruğa kavga eden sürücüler, boks ringlerini aratmadı.
Bursa'da boks ringlerini aratmayan kavga, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında kayda alındı. Yol verme tartışması yüzünden yolun ortasında araçlarını park eden sürücüler, yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Yaklaşık 5 saniye için dakikalarca bir birine yumruk sallayan sürücüleri, kimse engel olamadı.
Yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.