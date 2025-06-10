Bursa'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Kavga Kamerada

Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada

-Aracın üstünden atlayıp böyle yumruk yedi

BURSA - Bursa'da yol verme tartışması sebebiyle tartışan sürücüler, araçlarından inip kavgaya tutuştu. 5 saniye için dakikalarca yumruk yumruğa kavga eden sürücüler, boks ringlerini aratmadı.

Bursa'da boks ringlerini aratmayan kavga, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında kayda alındı. Yol verme tartışması yüzünden yolun ortasında araçlarını park eden sürücüler, yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Yaklaşık 5 saniye için dakikalarca bir birine yumruk sallayan sürücüleri, kimse engel olamadı.

Yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.