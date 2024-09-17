Bursa'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çubuk (30) yönetimindeki 16 BIF 983 plakalı kamyonet ile Ömer N. (25) idaresindeki 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme sebebiyle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer N. (25) belindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç ise yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri kaçan şüpheli Ömer N. ve kardeşi Can N.'yi (20) kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladı. Şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ömer N.'nin ifadesinde, "Ben kargo dağıtımı yapıyorum. Cerrah Mahallesi'nde bir adrese kargo bırakmak için kardeşimle gidiyorduk. Adresi ararken bir anda karşıma bir araç çıktı. Araçtaki şahıslar el kol hareketi yaptı. Ben de yol verdim. O sırada araca gelip bana ve kardeşime saldırdı. Ben de korkutmak için havaya ateş ettim. O sırada Ali Çubuk, elimdeki silahı tutup almak isterken silah patladı. İsteyerek bir şey yapmadım" dediği öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ağabey ve kardeşi tutuklandı. - BURSA