Trafikte yol verme tartışması kameralarda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafikte yol verme tartışması kameralarda

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Trafikte yol verme tartışması kameralardaBURSA Bursa'da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Trafikte yol verme tartışması kameralarda

BURSA Bursa'da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle birlikte kavga son bulurken bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte 2 sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sürücüler birbirlerine hakaret etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title