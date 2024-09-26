Bursa'da Yol Verme Tartışması Gerginliğe Neden Oldu

Bursa'da sürücüler arasında 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan gerginlik, araya diğer sürücülerin ve polisin girmesiyle son buldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken araya diğer vatandaşlar girdi. Sürücüler ise birbirleriyle tartışmaya devam ederek bölgeden ayrılmamaya ısrar etti. Olay yerine polisin gelmesiyle taraflar bölgeden uzaklaştırıldı. - BURSA