Bursa'da Yol Verme Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ağabey ve kardeşi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İnegöl Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. 16 BIF 983 plakalı kamyonet sürücüsü Ali Çubuk (30) ile 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ömer N. (25) kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer N. (25) elindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri kaçan şüpheli Ömer N. ve kardeşi Can N.'yi (20) kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladı. 2 şahıs da gözaltına alındı.

Cinayeti anlattı

Gözaltına alınan ağabey ve kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli Ömer N.'nin ifadesinde, "Ben kargo dağıtımı yapıyorum. Kardeşimle beraber Cerrah Mahallesi'nde bir adrese kargo bırakmak için gidiyorduk. Adresi ararken bir anda karşıma bir araç çıktı. Araçtaki şahıslar el kol hareketi yaptı. Ben de yol verdim. O sırada araca gelip bana ve kardeşime saldırdılar. Ben de korkutmak için havaya ateş ettim. O sırada Ali Çubuk, elimdeki silahı tutup almak isterken silah patladı. İsteyerek bir şey yapmadım" dediği öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA