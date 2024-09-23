Bursa'da Yol Verme Meselesi Kavgaya Dönüştü

Bursa'da 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında tartışma çıktı. 2 sürücü de otomobillerinden inerek bir anda kavgaya tutuştu. O anlar saniye saniye kamera ile kayda alındı. - BURSA