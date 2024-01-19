Bursa'da yol verme kavgası sokağı ringe çevirdi. Mike Tyson-Lennox Lewis müsabakasını aratmayan dakikalar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol verme tartışması bir anda kavgaya döndü. Sokak ringe dönerken, kavga 22 yıl önce oynanan Mike Tyson-Lennox Lewis müsabakasını aratmadı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA