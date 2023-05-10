Bursa'da 'yol verme' kavgası, ringleri aratmadı
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Bursa'da sürücüler arasında 'yol verme' meselesinden çıkan kavga, kameralara yansıdı.
Bursa'da sürücüler arasında 'yol verme' meselesinden çıkan kavga, kameralara yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüler arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler, araçlarından inerek birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. İki araçta bulunan yolcular da kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, o anlar kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa