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Bursa'da Yol Verme Kavgası Kamyon Tepesinde Büyüdü

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Bursa'da bir araç sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden kamyon şoförünü darp etti. Olay anı amatör kameraya yansırken, çevredekiler klakson çalarak tepki gösterdi.

Kamyon tepesinde kavga 'yol verme' kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da bir araç sürücüsü yol verme meselesi sebebiyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etmek için kamyonetin kupasına çıkıp sürücüyü arkadaşıyla birlikte darp etti. O anlar kameraya yansırken, çevredeki sürücüler, taraflara klaksonla tepki gösterdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akşam trafiğinin yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü ile anayolda ilerleyen kamyon sürücüsü iddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle kavgaya tutuştu. Öfkeli otomobil sürücüsü, araçtan indiği arkadaşıyla kamyonun kupa kısmına tırmanıp, kamyon şoförünü darp etti. O anları gören bazı vatandaşlar kavgaya tutuşan tarafları ayırmaya çalışırken, kimisi de klaksonlarla tepki gösterdi. Tarafların güçlükle ayırıldığı kavga anı ise amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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