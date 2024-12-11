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Bursa'da Yol Tartışması Baltalı Kavgaya Dönüştü

Bursa'da Yol Tartışması Baltalı Kavgaya Dönüştü
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Bursa'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da 2 sürücüsü arasında yol sebebiyle çıkan tartışmada sürücülerden birisi balta ile aracından indi. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Olay İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki sürücü yol verme sebebiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri, aracında bulunan baltayı eline alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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