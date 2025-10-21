Bursa'da Yol Ortasında Sinir Krizi Geçiren Kadın Alarm Verdi

Bursa'da sabahın ilk ışıklarında yol ortasında sinir krizi geçiren kadın, ekipleri alarma geçirdi. O anlar kameraya yansırken, sinir krizi geçiren kadın güçlükle sakinleştirildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gazcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yatarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BURSA