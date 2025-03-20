Bursa'da Yol Ortasında Kavga Çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir taksi sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Her iki taraf araçlarından inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da ticari aracın sürücüsüyle, motosikletli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, yol ortasında araçlarını durduran taraflar caddeyi ringe çevirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksi sürücüsü ile motosikletli bir sürücü arasında iddiaya göre, yol verme nedeniyle tartışması çıktı. Taksici bir süre ilerledikten sonra zıtlaştığı motosiklet sürücüsü için araçtan kavgaya tutuştu. Araçlarından inen taraflar tekme tokat birbirine girdi. O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasıyla kayda alınırken, kavgayı takside bulunan müşteri ayırdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa