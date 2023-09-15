Bursa'da Yol Kenarında Tramvaya Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da şehir içi toplu taşımada kullanılan tramvayın camında mermi deliği olduğunu fark eden vatman, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili yapılan araştırmada, şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelendi ve tutuklama gerçekleştirildi.