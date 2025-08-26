Bursa'da Yol Çalışmaları Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Bursa'da Yol Çalışmaları Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Bursa'da yol yapım çalışmaları sırasında tek şeride düşürülen yolda meydana gelen zincirleme kazada 5 araç karıştı. Kazada 1 kadın hafif yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen yolda zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 1 kadın hafif yaralandı.

Kaza, Orhangazi-Gemlik karayolunda meydana geldi. Yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlandığı bölgede sürücülerin ani fren yapmasıyla 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle Orhangazi-Gemlik yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

