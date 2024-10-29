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Bursa'da Yokuşta Fenalaşan Sürücü Kaza Yaptı

Bursa'da Yokuşta Fenalaşan Sürücü Kaza Yaptı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yokuş çıkarken fenalaşan sürücünün geri geri hareket ettiği otomobil, önce yayaya ardından başka bir araca çarptı. Kazada biri hafif yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da aracıyla yokuş çıktığı sırada fenalaşan sürücü ayağını gazdan çekince, geri geri hareket etmeye başladı. Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek isteyen yayaya ardından dönüş yapan otomobile çarptı. O anlar kameraya yansırken, otomobilin çarptığı kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan bir sürücü rampa yukarı ilerlediği esnada tansiyonunun çıkmasıyla bir anda fenalaştı. Ayağını gazdan çeken sürücü çıktığı rampadan geri geri hızla inmeye başladı. Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek için bekleyen yayaya, sonra dönüş yapmak isteyen otomobile çarpıp savruldu. Aracın çarptığı vatandaş yaralanırken, savrulan otomobil ağaçları devirerek durabildi. O anlar kameraya anbean yansırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa bursa Yaşam Kaza

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