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Bursa'da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu

Bursa'da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu
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Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini kaybeden sürücü, refüjdeki beton bariyere çarparak takla attı. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi kaybolan sürücü, refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra takla attı. Sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya istikametine ilerleyen 16 NMR 20 plakalı otomobilin sürücüsü, sis sebebiyle görüş mesafesini kaybetti. Mudanya istikametinde virajlı yolu fark etmeyen sürücü, refüjdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun ortasına yan yattı.

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken, yolun ortasında otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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