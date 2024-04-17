Bursa'da Yetiştirme Yurdundan Kaçan 14 Yaşındaki Alperen Yakalandı

Bursa'da yetiştirme yurdundan kaçan 14 yaşındaki Alperen Akdoğan, şehir dışına gitmek üzereyken Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Alperen Akdoğan yetiştirme yurdunda bırakıldığı 2. günde kaçarak izini kaybettirdi. 14 yaşındaki Alperen'i arayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 14 yaşındaki Alperen'in Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olduğu ve şehir dışına gitmek üzere olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Alperen ekipler tarafından yakalanarak tekrardan yetiştirme yurduna teslim edildi. - BURSA