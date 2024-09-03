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Bursa'da Yetimhanede Büyüyen Engelli Adam Denizde Hayatını Kaybetti

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Bursa'da yetimhanede büyüyüp yetişen 42 yaşındaki engelli adam, denizdeki ters akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay anı arkadaşının aksiyon kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da yetimhanede büyüyüp yetişen 42 yaşındaki engelli adamın serinlemek için girdiği denizdeki ters akıntı sonu oldu.

Dalga çıkınca kıyıya yüzemeyip ters akıntı sebebiyle açığa çekilen Tanju Aydın direnemeyince gözlerden kayboldu. Aydınla birlikte denize giren arkadaşının aksiyon kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

42 yaşındaki Tanju Aydın'ın yetimhanede başlayan hayatı denizde son buldu.

Kendisini dünyaya getiren anne babası tarafından daha bebekken Bursa'da yetimhaneye bırakılan Aydın 18 yaşına kadar yetimhanede büyüyüp burada yetişti. 18 yaşında buradan ayrılan Aydın, hiç evlenmeyip devlet tarafından yerleştirildiği Bursa'daki bir okulda kadrolu temizlik görevlisi olarak çalıştı.

İzmir'deki bir yetimhanede büyüyüp devlet tarafından kendisi ile aynı okulda görevlendirilen Serdar Akça(42) ile yakın arkadaş olan Aydın, 15 Ağustos perşembe günü 2 arkadaşlarını daha yanlarına alıp, denize girmek için Mudanya ilçesindeki Eşkel sahiline gitti. Piknik yaptıktan sonra Tanju Aydın ile denize giren Serdar Akça, elindeki aksiyon kamerası ile o anları da kayıt altına aldı. 2 arkadaş yüzerken dalga çıkınca Akça, Aydın'ı açılmaması için uyardı. Sahile doğru yüzmeye başlayan Tanju Aydın, dalga ve ters akıntı sebebiyle açığa doğru çekilince bir süre sonra yorulup kulaç atmakta zorlandı. Bir süre sonrada dayanamayıp gözden kayboldu. Arkadaşının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Serdar Akça, sahile çıkıp çevredekilerden yardım ve can simidi istedi. Gözden kaybolan Tanju Aydın'ın cansız bedeni, 10 dakika sonra sahile vurdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi de Aydın'ı geri döndüremedi. Serdar Akça'nın, yüzerken kullandığı olay sırasıda kayıtta kalan aksiyon kamerası saniye saniye yaşananları kaydetti. Olaydan sonda sinir krizi geçiren Serdar Akça, "Kafasını kaldırıp son kez bana baktıktan sonra kendisini denize bıraktı. Cesedinin başında bekleyip saatlerce ağladım" dedi.

Tanju Aydın'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan Aydın'ın cenazesi arkadaşları tarafından alınarak Fethiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ters akıntı Tanju'yu yuttu

Engelli arkadaşının ölümüne tanık olan Serdar Akça olayın şokunu halen üzerinden atamadığını söyledi. Tanju Aydın'ın ileri seviyede yüzme bilmediğini fakat suyun üzerinde kalabildiğini aktaran Akça, o gün birden esintiyle birlikte denizde dalga oldu. Ters akıntı Tanju'yu çekmeye başladı. Panik yapınca kulaç atamadı. Ben yüzme biliyorum fakat o gün çok korktum gidip onu bulunduğu yerden çekemedim. Çok kötü bir histi" dedi.

Arkadaşının suda kaybolmadan önce son kez kafasını kaldırıp kendisine baktığını sözlerine ekleyen Serdar Akça, "Tanju'nun zihinsel engeli var. Buna rağmen yüzmeyi çok olmasa da biliyor. Su yutunca panik oldu. Ters akıntıya karşı mulaç atamayınca pes etmek zorunda kaldı. Kafasını kaldırıp son kez bana baktıktan sonra kendisini denize bıraktı. Cesedinin başında bekleyip saatlerce ağladım" diye konuştu. Akça arkadışının ölümünün ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından da paylaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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