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Bursa'da Yem Karma Makinesine Elini Kaptıran Kadın Yaralandı

Bursa'da Yem Karma Makinesine Elini Kaptıran Kadın Yaralandı
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İnegöl'de bir büyükbaş hayvan çiftliğinde, Yem karma makinesine elini kaptıran kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde elini yem karma makinesine kaptıran kadın yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bülbül Sokak'ta faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Nurhan K. (41), yem karma makinesinin bıçaklarını tamir etmeye başladı. O sırada keskin olan bıçak, sağ elinin 5 parmağını kesti. Parmakları kopma noktasına gelen kadın özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde parmaklarında derin kesiler oluşan kadın, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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