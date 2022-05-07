Bursa'da yayalar için seferberlik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da yayalar için seferberlik

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da yayalar için seferberlik

Bursa protokolünün katılımıyla Trafik Haftası çerçevesinde, 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik' etkinliği düzenlendi.

BURSA (İHA) - Bursa protokolünün katılımıyla Trafik Haftası çerçevesinde, 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik' etkinliği düzenlendi.

Bursa'nın belirli noktalarında Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın katılımıyla merkez Nilüfer ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde ' Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik' konulu denetim düzenlendi. Uygulamada araçlar tek tek durduruldu ve sürücüler sözlü uyarılıp broşür dağıtıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tacettin Aslan, Trafik Haftası, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title