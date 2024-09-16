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Bursa'da Yaya ile Sürücü Arasında Yol Verme Kavgası

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yayayla sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kargaşa, amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken, taraflar yollarına devam etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücü ile yaya arasında çıkan 'yol verme' kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen yaya, iddiaya göre kendisine yol vermeyen sürücüyle tartışmaya başladı. Öfkelenen genç ile sürücü arasında bir anda kavga başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Ayrılan taraflar yollarına devam etti. Boks maçlarını aratmayan kavga ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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