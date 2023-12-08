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Bursa'da Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil Çarptı

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Bursa'da yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, araçların geçmesini bekledi. Bir süre sonra çevre kontrolünü yaptıktan sonra hareket eden vatandaşa, hızla seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak yere düşen vatandaş, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşı, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken, polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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