Bursa'da Yavru Kedi Kaputun Altında Mahsur Kaldı

Bursa'da bir aracın kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yüzleri tebessüm ettiren görüntüler ise kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da bir aracın kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yüzleri tebessüm ettiren görüntüler ise kameralara anbean yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde otomobile binen kişi, kaputtan gelen sesler üzerine aracını durdurdu. Kedi sesi geldiğini anlayan kişi durumu 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kaputu açıp kedinin olduğu yeri aradı. Seslerin geldiği yere yoğunlaşan ekipler, yavru kedinin üşüdüğü için kapalı alana girdiğini fark etti. Ekiplerin yardımıyla çıkarılan kediye ilgi gösteren ekipler o anları kameraya alırken, ortaya çıkan tablo yürekleri ısıttı. - BURSA