Haberler

Bursa'da Yaşlıları Dolandıran Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'da 85 ve 82 yaşındaki bireyleri hedef alarak dolandırıcılık yapan şüpheli, 120 saatlik kamera incelemesi ile tespit edilerek tutuklandı. Şüphelinin, tanınmamak için tıbbi maske kullandığı belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda, 85 yaşındaki M.E. ve 82 yaşındaki N.G.'yi arayarak kendisini yakınları gibi tanıtan bir kişinin, "Evlerinize güvendiğim bir tanıdığımı gönderiyorum." diyerek para, döviz ve ziynet eşyası aldırdığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan 27 iş yeri ve 2 araç kamerasından oluşan 120 saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelinin tanınmamak için tıbbi maske kullandığı, İstanbul- Bursa arasındaki korsan taksi yolculuklarında da maskeyi çıkarmadığı ve izini kaybettirmek için kalabalık caddeleri tercih ettiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin İ.A.K. olduğu belirlendi. Şahıs İstanbul'da yakalanarak Bursa'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
