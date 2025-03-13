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Bursa'da Yaşlı Adamın Evinde Ölü Bulundu

Bursa'da Yaşlı Adamın Evinde Ölü Bulundu
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İnegöl'de yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mesut Nazlı, evinde ölü bulundu. Kötü kokuların fark edilmesi üzerine polise ihbar yapıldı. Yapılan incelemede adamın günler önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı bir adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. Üst katta ikamet eden vatandaşlar, zemin kattan kötü kokuların geldiğini fark ederek 112'ye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girince Mesut Nazlı'nın (70) hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı adamın günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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