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Bursa'da Yasa Dışı Getirilen Egzotik Papağanlar Ele Geçirildi

Bursa'da Yasa Dışı Getirilen Egzotik Papağanlar Ele Geçirildi
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Bursa'da yasa dışı yollarla yurda getirilen 9 adet egzotik papağan koruma altına alındı. Baskın sonucunda şüpheliye 47 bin lira para cezası uygulandı.

Egzotik tür kaçak papağanlar ele geçirildi

BURSA - Bursa'da yasa dışı yollarlar yurda getirilen 9 adet egzotik tür diye bilinen papağan, koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü epikleri tarafından yasa dışı yollarla hayvan getirildiği ihbarı alındı. Yapılan baskında, egzotik tür olarak bilinen 9 adet yeşil papağan ele geçirildi.

Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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