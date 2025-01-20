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Bursa'da Yasa Dışı Getirilen 9 Egzotik Papağan Koruma Altına Alındı

Bursa'da Yasa Dışı Getirilen 9 Egzotik Papağan Koruma Altına Alındı
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Bursa'da doğa koruma ekipleri tarafından yapılan baskında, yasa dışı yollarla yurda getirilen 9 adet egzotik yeşil papağan ele geçirildi. Papağanlar koruma altına alındı ve şüpheli kişiye 47 bin lira ceza uygulandı.

Bursa'da yasa dışı yollarla yurda getirilen 9 adet egzotik tür papağan, koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa İl Müdürlüğü ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü epikleri tarafından yasa dışı yollarla hayvan getirildiği ihbarı alındı. Yapılan baskında, egzotik tür olarak bilinen 9 adet yeşil papağan ele geçirildi.

Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin lira para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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