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Bursa'da Yasa Dışı Bahis Uygulaması: 347 İşyeri Denetlendi

4 Aralık 2023 09:43 Son Güncelleme: 09:45 Abone Ol

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde yasa dışı bahis uygulaması yaparak 347 işyerini denetledi. Uygulama sonucunda 6 kişi yakalandı ve 36 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca 81 bin 65 lira para cezası uygulandı.