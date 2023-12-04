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Bursa'da Yasa Dışı Bahis Uygulaması: 347 İşyeri Denetlendi

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde yasa dışı bahis uygulaması yaparak 347 işyerini denetledi. Uygulama sonucunda 6 kişi yakalandı ve 36 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca 81 bin 65 lira para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde yasa dışı bahis uygulaması yaptı. Uygulamada 347 işyerinin denetimi yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı 17 ilçede yasa dışı bahis uygulaması yaptı. Uygulamaya 108 personel katıldı. 17 ilçede toplamda 347 işyerinin denetimi yapılırken, 3 bin 276 şahsın UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde arama kaydı olan 6 şahıs yakalanırken, 36 şahsa idari işlem yapıldı. 1 şahsa adli işlem yapılırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Diğer yandan, uygulama çerçevesinde toplam 81 bin 65 lira para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa Güvenlik Ceza 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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